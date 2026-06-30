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30 червня 2026, 13:51

Атака БпЛА на Запоріжжя: вже шестеро постраждалих, серед них дитина

30 червня 2026, 13:51
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Скриншот із відео
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Кількість постраждалих внаслідок російського удару безпілотниками по Запоріжжю зросла до шести осіб, серед яких одна дитина

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Роботи з ліквідації наслідків атаки вже завершені.

На місці удару працювали екстрені служби, які усували наслідки руйнувань та надавали допомогу постраждалим.

Інформація щодо стану поранених уточнюється.

Нагадаємо, вранці 30 червня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання пошкоджена будівля – спалахнула пожежа. Раніше повідомлялося про чотрирьох постраждалих. Травми отримали 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 та 67 років.

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