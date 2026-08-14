Певец MÉLOVIN признался, вернулся ли он к алкоголю

Фото из открытых источников

Певец MÉLOVIN длительное время не пьет алкоголь. В частности, это связано с его диабетом

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

MÉLOVIN признался, что раньше он не мог пить умеренно. Из-за этого у него ухудшилось здоровье. В частности, были проблемы с печенью, а затем диагностировали диабет.

Пока он признался, что не планирует возвращаться к алкоголю после трех лет отказа от таких напитков. MÉLOVIN отметил, что без алкоголя он стал более открытым к людям, а его здоровье стало лучше. В частности, у него улучшились сон и выносливость.

Напомним, ранее артист рассказывал, как он переживал разрыв с женихом.