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В больницах Запорожской области сейчас находятся 70 человек, которые получили ранения из-за российских обстрелов региона

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В тяжелом состоянии из 70 пострадавших остаются 16 человек. Врачи круглосуточно борются за их жизнь и оказывают всю необходимую медпомощь.

В результате удара управляемыми авиабомбами по Запорожью 28 июня ранения получили 16 человек, среди которых двое детей – пяти и 16 лет.

Глава ОВА отметил, что больницы работают в усиленном режиме и полностью обеспечены медикаментами и всем необходимым для лечения раненых.

Напомним, утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. В результате авиаудара погибли два человека.