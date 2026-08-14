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14 августа 2026, 01:35

Певица Наталья Карпа призналась, когда в ее браке начались проблемы

14 августа 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Певица Наталья Карпа рассказала, что в ее браке с военным Евгением Тереховым проблемы начались еще во время пандемии коронавируса. Это случилось, когда их дочери было 1,5 года

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Как вспоминает Наталья Карпа, во время пандемии она с дочерью уехала во Львов, а ее муж остался в столице. Тогда она полагала, что расстояние пошло в пользу брака. Однако впоследствии она изменила мнение.

"Мне кажется, что это тогда сыграло не на руку, потому что это одна из таких, наверное, тех же трещинок. Я не понимала в то время, что происходит. Я не понимала, что случается с моей семьей. Она просто идет по швам. Просто в один момент все треснуло", - говорит Натталка Карпа.

Певица рассказала, что в таком состоянии они с мужем были еще несколько лет. В конце концов ее муж сам пришел к ней и сказал, что сделает все, чтобы вернуть семью. В результате им это удалось.

Напомним, ранее певица Оля Полякова рассказала, какую бы недвижимость она получила в случае развода с ее мужем.

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