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14 августа 2026, 00:35

Танцовщица Елена Шоптенко призналась, вернется ли она в Украину

14 августа 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Танцовщица Елена Шопленко еще в начале полномасштабного вторжения танцовщица уехала с сыном Алексеем в Вену. Она честно рассказала, планирует ли она возвращаться

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Елены Шоптенко, ее желания вернуться в Украину недостаточно. Она отметила, что хотела бы вернуться, но будет учитывать, как будет лучше ее сыну.

"Очень трудный и болезненный вопрос. Если разрешит ситуация безопасности, я бы хотела вернуться. Однако окончательное решение буду принимать по факту и учитывая не только мои желания, но и то, как лучше будет для сына, который и так пережил достаточно стресса во время неожиданного переезда и адаптации в новой стране" - говорит Елена Шоптенко.

Она отметила, что сама долго не могла привыкнуть к статусу эмигрантки и особенностям другой страны. Однако сейчас она активно обустраивает там жизнь и работает.

Напомним, ранее Елена Шоптенко рассказала о разводе с мужем. По ее словам, это произошло еще до полномасштабного вторжения. В то же время она призналась, что это было нелегко, как любой разрыв с людьми.

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