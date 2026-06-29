Фото: Думка.

В понедельник, 29 июня, на трассе неподалеку от Богодухова враг нанес удар беспилотником по грузовому автомобилю "Салтовского мясокомбината"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думку".

В результате попадания дрона продукция комбината – колбасы и другие товары – разлетелась по дороге.

Грузовик сгорел дотла. Информации о пострадавших пока нет.

Отмечается, что это уже второй подобный случай за последний месяц: 6 июня другой грузовик мясокомбината поврежден российским беспилотником.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 24 населенным пунктам Харьковской области. В результате атак погибли два человека, еще 26 получили ранения, среди них – двое детей.