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29 июня 2026, 11:56

FPV-дрон РФ атаковал авто на Харьковщине: погибли отец и сын

29 июня 2026, 11:56
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В понедельник, 29 июня, россияне атаковали гражданский автомобиль на Харьковщине, погибли двое мирных жителей

Об этом, как сообщает "Думка", сообщили в Боровском поселковом совете, передает RegioNews.

По данным местных властей, около 7:20 российские военные атаковали FPV-дроном на оптоволокне гражданский автомобиль на автодороге между поселком Боровая и селом Гороховатка.

В результате удара погибли двое жителей села Гороховатка – 87-летний Виктор Мироненко и его 58-летний сын Сергей Мироненко.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 24 населенным пунктам Харьковской области. В результате атак погибли два человека, еще 26 получили ранения, среди них – двое детей.

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