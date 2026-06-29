У Запоріжжі російський дрон атакував маршрутку: двоє загиблих, є поранені
У Запоріжжі російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі, в якому перебували мирні жителі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок удару загинули дві людини, ще шестеро отримали поранення, серед них – дитина.
Пораненим надається необхідна медична допомога.
На місці події працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.
Нагадаємо, впродовж доби російські війська завдали масованих ударів по Запоріжжю, а також населених пунктах Запорізького та Пологівського районів. Внаслідок ворожих атак загинули четверо людей, ще 28 дістали поранення.
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