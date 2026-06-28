Атака на Сумы: пожары на предприятиях и попадание в жилой дом

Фото: ГСЧС Сумщины

Сумы снова оказались под вражеским обстрелом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Сначала по городу были нанесены удары управляемыми авиационными бомбами. В результате атаки потерпели разрушения промышленные и складские объекты.

Спасатели оперативно обследовали территории и ликвидировали очаги возгораний.

Впоследствии ударный беспилотник попал в крышу жилого дома. В результате возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Известно об одной пострадавшей женщине.

Масштабы разрушений уточняются.

Напомним, в ночь на 28 июня российские войска совершили комбинированную атаку по Украине, применив баллистические и противокорабельные ракеты, а также 142 ударных беспилотника разных типов. Зафиксировано попадание одной ракеты и 14 ударных БпЛА на 11 локациях.