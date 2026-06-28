Запоріжжя після удару РФ: один загиблий і 11 поранених
У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ранкового російського удару. Наразі відомо про одного загиблого та 11 постраждалих
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, до медиків продовжують звертатися люди, які дістали поранення внаслідок атаки. Серед постраждалих – троє чоловіків, шестеро жінок, а також двоє дітей: 5-річний хлопчик і 16-річна дівчина.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Ліквідація наслідків ворожого удару триває.
Нагадаємо, у неділю вранці 28 червня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Біло відомо, що восьмеро людей отримали поранення. Серед них – двоє дітей.
У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку: постраждала жінкаВсі новини »
28 червня 2026, 10:48Росія атакувала АЗС на Дніпропетровщині: є постраждалі
28 червня 2026, 10:12Атака на Суми: пожежі на підприємствах і влучання в житловий будинок
28 червня 2026, 09:33
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
У Лаврі встановили погруддя Івана Мазепи: заява Зеленського
28 червня 2026, 15:57Запоріжжя після удару РФ: зросла кількість постраждалих, під завалами шукають людину
28 червня 2026, 15:24Дев'ять захисників отримали звання Героя України, восьмеро – посмертно
28 червня 2026, 14:55Смертельна бійка на Хмельниччині: загинув 21-річний чоловік
28 червня 2026, 14:41Українські сили уразили два нафтопереробні заводи в РФ – Зеленський
28 червня 2026, 13:46У Києві після російської атаки біля будинку знайшли бойову частину ракети
28 червня 2026, 13:28Замах на вбивство в Мукачеві: чоловік поранив сусіда ножем
28 червня 2026, 12:39Запоріжжя під ударом КАБів: важко поранено 5-річну дитину
28 червня 2026, 12:08На Львівщині вантажівка на смерть збила пішохода
28 червня 2026, 11:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі блоги »