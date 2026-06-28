14:41  28 червня
Смертельна бійка на Хмельниччині: загинув 21-річний чоловік
12:39  28 червня
Замах на вбивство в Мукачеві: чоловік поранив сусіда ножем
09:59  28 червня
Усик відмовився від усіх чемпіонських титулів: що це означає
UA | RU
UA | RU
28 червня 2026, 14:13

Запоріжжя після удару РФ: один загиблий і 11 поранених

28 червня 2026, 14:13
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ранкового російського удару. Наразі відомо про одного загиблого та 11 постраждалих

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, до медиків продовжують звертатися люди, які дістали поранення внаслідок атаки. Серед постраждалих – троє чоловіків, шестеро жінок, а також двоє дітей: 5-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Ліквідація наслідків ворожого удару триває.

Нагадаємо, у неділю вранці 28 червня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Біло відомо, що восьмеро людей отримали поранення. Серед них – двоє дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя війна атака російська армія жертва постраждалі
У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку: постраждала жінка
28 червня 2026, 10:48
Росія атакувала АЗС на Дніпропетровщині: є постраждалі
28 червня 2026, 10:12
Атака на Суми: пожежі на підприємствах і влучання в житловий будинок
28 червня 2026, 09:33
Всі новини »
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
У Лаврі встановили погруддя Івана Мазепи: заява Зеленського
28 червня 2026, 15:57
Запоріжжя після удару РФ: зросла кількість постраждалих, під завалами шукають людину
28 червня 2026, 15:24
Дев'ять захисників отримали звання Героя України, восьмеро – посмертно
28 червня 2026, 14:55
Смертельна бійка на Хмельниччині: загинув 21-річний чоловік
28 червня 2026, 14:41
Українські сили уразили два нафтопереробні заводи в РФ – Зеленський
28 червня 2026, 13:46
У Києві після російської атаки біля будинку знайшли бойову частину ракети
28 червня 2026, 13:28
Замах на вбивство в Мукачеві: чоловік поранив сусіда ножем
28 червня 2026, 12:39
Запоріжжя під ударом КАБів: важко поранено 5-річну дитину
28 червня 2026, 12:08
На Львівщині вантажівка на смерть збила пішохода
28 червня 2026, 11:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Всі блоги »