Запоріжжя після удару РФ: один загиблий і 11 поранених

Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ранкового російського удару. Наразі відомо про одного загиблого та 11 постраждалих

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, до медиків продовжують звертатися люди, які дістали поранення внаслідок атаки. Серед постраждалих – троє чоловіків, шестеро жінок, а також двоє дітей: 5-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Ліквідація наслідків ворожого удару триває.

Нагадаємо, у неділю вранці 28 червня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Біло відомо, що восьмеро людей отримали поранення. Серед них – двоє дітей.