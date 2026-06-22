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22 июня 2026, 19:15

"Сливали" ТЦК и призвали к ядерной атаке по Украине: СБУ разоблачила агитаторов в разных областях

22 июня 2026, 19:15
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Фото: СБУ
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СБУ разоблачила восемь пророссийских агитаторов в разных областях Украины. Все они поддерживали увеличение обстрелов РФ по Украине

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Киеве стражи порядка задержали инкассатора охранной компании. Он в соцсетях распространял фейки о Силах обороны и призвал к захвату Украины. Кроме того, он "сливал" геолокации ТЦК в соцсети, чтобы срывать мобилизацию.

В Сумах получил подозрение администратор Telegram-канала, восхвалявшего оккупантов за обстрелы города. Также он призвал россиян ударить по Украине ядерное оружие. Задержали также жителя Кривого Рога, который тоже поддерживал "идею" ударить по Украине.

В Днепре задержали участницу подпольной ячейки фейкового "народовластия". Женщина призвала к государственному перевороту в Украине. В частности, она публиковала враждебный контент на своих страницах в соцсетях.

В Черниговской области разоблачили мобилизованного, который оправдывал российскую агрессию. Его задержали в Полтаве, куда он скрылся из воинской части после прохождения подготовки в учебном центре.

В Житомирской области разоблачили двух безработных, которые в соцсетях восхваляли Кремль и российских оккупантов. В частности, они оправдывали военные преступления РФ в Буче и призвали к увеличению ударов по позициям сил обороны управляемыми авиабомбами.

В Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который призвал к захвату области и "присоединению" ее к РФ.

"Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы", - говорят в СБУ.

Напомним, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры в апелляционном суде доказали законность в ироке 39-летней жительнице Херсона, осужденной за государственную измену.

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