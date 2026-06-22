"Сливали" ТЦК и призвали к ядерной атаке по Украине: СБУ разоблачила агитаторов в разных областях
СБУ разоблачила восемь пророссийских агитаторов в разных областях Украины. Все они поддерживали увеличение обстрелов РФ по Украине
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
В Киеве стражи порядка задержали инкассатора охранной компании. Он в соцсетях распространял фейки о Силах обороны и призвал к захвату Украины. Кроме того, он "сливал" геолокации ТЦК в соцсети, чтобы срывать мобилизацию.
В Сумах получил подозрение администратор Telegram-канала, восхвалявшего оккупантов за обстрелы города. Также он призвал россиян ударить по Украине ядерное оружие. Задержали также жителя Кривого Рога, который тоже поддерживал "идею" ударить по Украине.
В Днепре задержали участницу подпольной ячейки фейкового "народовластия". Женщина призвала к государственному перевороту в Украине. В частности, она публиковала враждебный контент на своих страницах в соцсетях.
В Черниговской области разоблачили мобилизованного, который оправдывал российскую агрессию. Его задержали в Полтаве, куда он скрылся из воинской части после прохождения подготовки в учебном центре.
В Житомирской области разоблачили двух безработных, которые в соцсетях восхваляли Кремль и российских оккупантов. В частности, они оправдывали военные преступления РФ в Буче и призвали к увеличению ударов по позициям сил обороны управляемыми авиабомбами.
В Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который призвал к захвату области и "присоединению" ее к РФ.
"Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы", - говорят в СБУ.
Напомним, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры в апелляционном суде доказали законность в ироке 39-летней жительнице Херсона, осужденной за государственную измену.