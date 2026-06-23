У Запоріжжі дезертир наводив російські удари на військових ЗСУ

Фото: СБУ

СБУ викрила чергового коригувальника атак росіян по Запоріжжю. Ним виявився місцевий житель, який пішов у СЗЧ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Чоловік був мобілізований, але самовільно залишив військову частину. Після цього він залишав прокремлівські коментарі у чатах у Telegram: так на нього звернули увагу російські спецслужби, і запропонували співпрацювати.

Згодом чоловік почав збирати для росіян дані про Сили оборони. Зокрема, випитував інформацію у знайомих. Відомо, що він позначав на гугл-картах розташування потенційних "цілей" і відправляв відповідні скріншоти російській спецслужбі.

"Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишнього заступника голови громади на Сумщині. Чоловік виявився агентом російської ФСБ, який намагався майстерно замаскувати свою співпрацю з ворогом через вигадану історію про "полон".