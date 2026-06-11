Вымышленный "плен" не спас: в Сумской области на 15 лет осудили предателя, работавшего на ФСБ

Фото: СБУ

К 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен бывший заместитель председателя общины на Сумщине. Мужчина оказался агентом российской ФСБ, пытавшегося мастерски замаскировать свое сотрудничество с врагом из-за выдуманной истории о "пленении"

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

На основании доказательной базы контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил агент ФСБ, которого СБУ разоблачила в ноябре 2023 года при корректировке обстрелов Сумской области.

Как установило расследование, наведением вражеского огня занимался завербованный рашистами еще до начала полномасштабного вторжения бывший заместитель главы местной общины.

Находясь в должности в начале полномасштабной войны, предатель выехал в РФ через российский блокпост, где встретился со своим куратором из ФСБ.

Тогда агент прошел инструктаж и получил задание собирать координаты расположения украинских войск, по которым враг готовил авиационные и артиллерийские удары.

Через несколько дней злоумышленник вернулся в Сумскую область, а свое исчезновение объяснял пребыванием "в плену" на территории страны-агрессора.

После возвращения в Украину он уволился с должности заместителя главы общины и устроился на работу в местное агропредприятие.

Там он под видом рабочих поездок разведывал пункты дислокации Сил обороны на северо-восточных границах нашего государства.

Сотрудники СБУ задержали предателя "на горячем", когда он пытался передать ФСБ агентурный отчет с геолокациями подразделений украинских защитников.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с куратором из ФСБ. Его личность на данный момент уже установлена контрразведчиками СБУ.

На основании материалов Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, что Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность кадрового сотрудника российского ГРУ Артема Шмуля, который организовал сеть диверсий в Одессе, привлекая к ней несовершеннолетних.