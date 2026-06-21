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Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины ночью 21 июня поразили целый ряд объектов во временно оккупированном Крыму, а также на временно захваченных территориях Запорожской и Донецкой областей

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .

На оккупированном полуострове поражены две радиолокационные станции российских захватчиков: "Каста-2Е2" в Курортном и "Небо-У" в Керчи.

Также среди пораженных в Крыму целей – нефтебаза нефтеналивного терминала в Керчи, газовые компрессорные станции в Ароматном, Журавловке и Ключах.

В Донецкой области защитники поразили цистерну с горюче-смазочными материалами российских захватчиков на территории временно оккупированной Горловки, в Запорожской области – транспортные средства, которые враг держал у временно захваченных Осипенко и Терпении.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подтвердил поражение объектов нефтяной отрасли и ПВО россиян с обеих сторон Крымского моста.