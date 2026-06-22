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22 июня 2026, 07:51

В Донецке формируют новые подразделения псевдо-МВД для усиления контроля

22 июня 2026, 07:51
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Фото: ЦНС
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В оккупированном Донецке российские оккупационные силы провели так называемую "присягу" для новых сотрудников фейкового "МВД по днр". Во время мероприятия также было присвоено звание полковников трем местным коллаборантам

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Как отмечают в ЦНС, событие носило пропагандистский характер и было направлено на демонстрацию якобы "расширения правоохранительных структур" оккупационной администрации.

За кулисами мероприятия силовикам была поставлена задача "остановить сопротивление", что фактически может означать усиление репрессивных действий на оккупированной территории. Речь идет о вероятном увеличении количества обысков, незаконных задержаний и других мер давления на местное население.

В то же время в сообщении отмечается, что, несмотря на длительную оккупацию, гражданское сопротивление в регионе продолжается.

Официального подтверждения заявлений оккупационной администрации относительно новых "назначений" и приказов пока нет.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер. В частности, на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях.

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