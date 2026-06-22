ЗСУ вдарили по мосту окупантів на Запоріжжі: з'явилося відео
Повітряні сили ЗСУ продовжують завдавати ударів по логістичних об'єктах російських військ на південному напрямку
Про це інформує RegioNews.
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано точний авіаудар по мосту через річку Карачокрак у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області.
Ураження таких об'єктів ускладнює логістику противника, обмежує перекидання техніки, боєприпасів та особового складу в районі бойових дій.
Наразі офіційна інформація щодо масштабів пошкоджень мосту та наслідків удару уточнюється.
Нагадаємо, Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі 21 червня уразили низку об'єктів у тимчасово окупованому Криму, а також на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Донецької областейє
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