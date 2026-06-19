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19 июня 2026, 14:11

Неудачный штурм РФ на Запорожье: ВСУ уничтожили десятки окупантов и техники

19 июня 2026, 14:11
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Скриншот с видео
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Украинские военные сорвали попытку российского наступления на Малую Токмачку на Запорожском направлении

Об этом сообщила 118-я отдельная механизированная бригада, передает RegioNews.

По данным военных, для атаки оккупанты сформировали штурмовую группу, которая передвигалась на мотоциклах и квадроциклах. В наступлении было задействовано более 30 единиц мототехники, двигавшейся по нескольким маршрутам. Часть транспорта была оборудована устройствами для преодоления минных заграждений и средствами радиоэлектронной борьбы.

Штурм начался около 18:00 16 июня. Во время атаки, российские подразделения не смогли продвинуться вперед и были обнаружены украинскими силами еще на подступах к населенному пункту.

Подразделения 118-й ОМБр вместе со смежными силами нанесли огневое поражение по штурмовым группам. В результате наступление было остановлено, а ни одно из российских военных не досталось окрестностям Малой Токмачки.

По словам военных, уничтожены десятки штурмовиков, более 20 мотоциклов и до 10 квадроциклов. Часть окупантов получили ранения, эвакуация их сил не проводилась.

Потерь среди украинских военных, по предварительным данным, нет.

Напомним, ранее украинские военные показали эффектные кадры из Брянской области РФ. На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105 пограничного отряда.

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