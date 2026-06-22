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22 июня 2026, 07:01

Российский дрон ударил по жилому дому в Запорожье: погибла женщина

22 июня 2026, 07:01
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Фото: Запорожская ОВА
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В ночь на 22 июня российские войска в очередной раз атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате вражеского удара погибла женщина, еще три человека получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, сначала один из беспилотников попал в нежилое здание. В результате атаки возник пожар, однако обошлось без пострадавших.

Впоследствии враг нанес удар по частному сектору областного центра. Из-за попадания русского дрона загорелся жилой дом. По предварительной информации, ранения получили три человека. Среди них 11-летний мальчик. Он находится под наблюдением медиков.

Также сообщалось, что одна женщина оставалась внутри горящего дома. На месте происшествия работали спасатели и другие экстренные службы.

Впоследствии информация о худшем подтвердилась – женщина, которая находилась в разрушенном результате атаки дома, погибла.

Соответствующие службы продолжают ликвидацию последствий вражеского удара и уточняют масштабы разрушений.

Напомним, утром 21 июня российская армия обстреляла из РСЗО Славянск, по меньшей мере три человека пострадали. 89-летняя женщина госпитализирована, еще двоим людям помощь оказали амбулаторно.

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