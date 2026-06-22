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22 червня 2026, 07:01

Російський дрон вдарив по житловому будинку в Запоріжжі: загинула жінка

22 червня 2026, 07:01
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Фото: Запорізька ОВА
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У ніч на 22 червня російські війська вкотре атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару загинула жінка, ще троє людей дістали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, спочатку один із безпілотників поцілив у нежитлову будівлю. Внаслідок атаки виникла пожежа, однак обійшлося без постраждалих.

Згодом ворог завдав удару по приватному сектору обласного центру. Через влучання російського дрона загорівся житловий будинок. За попередньою інформацією, поранення отримали троє людей. Серед них 11-річний хлопчик. Він перебуває під наглядом медиків.

Також повідомлялося, що одна жінка залишалася всередині палаючого будинку. На місці події працювали рятувальники та інші екстрені служби.

Згодом інформація про найгірше підтвердилася – жінка, яка перебувала у зруйнованому внаслідок атаки будинку, загинула.

Наразі відповідні служби продовжують ліквідацію наслідків ворожого удару та уточнюють масштаби руйнувань.

Нагадаємо, вранці 21 червня російська армія обстріляла з РСЗВ Слов'янськ, щонайменше троє людей постраждали. 89-річна жінка госпіталізована, ще двом людям допомогу надали амбулаторно.

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