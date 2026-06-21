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21 июня 2026, 15:20

В Днепропетровской области за сутки погиб один человек, 18 получили ранения, в том числе полицейские

21 июня 2026, 15:20
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Фото: полиция Днепропетровской области
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Вчера на протяжении всех суток враг атаковал населенные пункты Днепропетровщины – под ударами оказались Самаровский, Криворожский, Синельниковский и Никопольский районы

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

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Вчера на протяжении всех суток враг атаковал населенные пункты Днепропетровщины – под ударами оказались Самаровский, Криворожский, Синельниковский и Никопольский районы.

В Синельниковском районе враг атаковал г. Шахтерское ударными беспилотниками. Повреждения получили здание лицея и две пятиэтажки.

Ранение получил 64-летний мужчина. Из-за удара КАБом по с. Васильковская ранены два человека – мужчина 74-х лет и 42-летняя женщина. Повреждены 12 частных домов и легковые автомобили.

В результате ударов КАБами ранения получили шесть сотрудников отделения полиции № 5 Синельниковского РУП. Также повреждены служебные автомобили полиции.

В Никопольском районе 20 июня оккупанты не прекращали атаковать прифронтовые населенные пункты. Под вражеским огнем находились Никополь, Марганец, а также населенные пункты Красногригорьевской, Марганецкой, Мозолевской и Покровской сельской общины.

В течение дня в полицию поступило 65 сообщений о последствиях вражеских атак. После 11.30 в Марганце враг направил FPV-дрон на гражданский автомобиль, припаркованный вблизи местных магазинов.

В результате попадания транспортное средство выгорел дотла. Телесные повреждения получили 54-летний водитель автомобиля, а также 52-летняя женщина и ее 33-летний сын, находившиеся вблизи эпицентра взрыва. Еще одна атака FPV-дроном по транспортному средству в Марганце произошла около 13-го дня.

Пострадали находившийся за рулем автомобиля 49-летний житель Марганца и его жена. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В тот же день вечером смертельные ранения в результате вражеской атаки вблизи одного из сел Мировской общины получила 70-летняя женщина.

Вражеский дрон попал в мопед, на котором она двигалась. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

Всего за сутки войска РФ нанесли более 90 ударов дронами и артиллерией по территории района. В результате обстрелов занялись поле с пшеницей и транспортные средства. Повреждения получили местное предприятие, аптека, торговый киоск, многоквартирные и частные дома, а также несколько автомобилей. Одно транспортное средство уничтожено полностью.

В Самаровском районе 20 июня враг нанес удар по Губинисской общине горело админздание. Поврежден многоквартирный дом, помещение магазина. Пострадали четыре человека. Мужчина 51 года и женщины 36 и 65 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. 37-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

На Криворожье 20 июня враг попал по территории Грушевского общества. Зафиксированы повреждения транспортного средства, инфраструктуры, частного дома и хозяйственного сооружения. Люди не пострадали.

На местах ударов работают следственно-оперативные группы полиции.

Напомним, что в Харьковской области за минувшие сутки в результате обстрелов один человек погиб и еще 13 пострадали, в том числе четверо детей.

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