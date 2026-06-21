Фото: Иван Федоров

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

"Враг атаковал БПЛА автозаправку Запорожья", - отметил Федоров.

Он добавил, что предварительно один человек ранен.

Позже Федоров сообщил, что две женщины 40 и 45 лет получили ранения в результате вражеской атаки на АЗС.



Медики оказывают пострадавшим всю неотложную помощь.

Напомним, что на протяжении всех суток враг атаковал населенные пункты Днепропетровщины – под ударами оказались Самаровский, Криворожский, Синельниковский и Никопольский районы.