Искусство, которое исцеляет: на Хмельнитчине создают первый Ветеранский театр

Фото: ГО "Захист держави"

В Шепетовке начинают создание первого Ветеранского театра – пространства, где театральное искусство и ретрит будут помогать военным и ветеранам восстанавливаться, находить поддержку и проходить эмоциональную перезагрузку

Как передает RegioNews инициатором проекта выступила Шепетовская районная ячейка ГО "Захист Держави".

В рамках подготовки к запуску состоялся круглый стол, во время которого участники обсудили организационные шаги, формат артреабилитации и программу ретрита.

К обсуждению присоединились:

начальник отдела культуры Шепетовского городского совета Светлана Джус,

директор Шепетовского городского дома культуры Виктория Талимончук,

руководитель Шепетовской районной ячейки ГО "Захист Держави" Сергей Подлесный,

координатор ветеранского пространства Шепетовской районной ячейки ГО "Захист Держави" Илья Хмыз.

Организаторы отмечают, что Ветеранский театр должен стать не только творческой площадкой, но и пространством поддержки, побратимства и психологического обновления для тех, кто защищал Украину.

"Исцеляющий и объединяющий театр" призван помочь ветеранам через творчество найти новые возможности для самовыражения и взаимодействия с обществом.

"Мы убеждены: этот проект станет не просто сценой, а настоящим пространством поддержки, побратимства и эмоциональной перезагрузки", – говорят организаторы.

Напомним, ранее в Ровно представили образовательную программу "Защита Украины", которая предусматривает бесплатное обучение для ветеранов и участников боевых действий и открывает возможность обрести новую профессию в образовательной сфере.