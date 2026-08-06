Искусство, которое исцеляет: на Хмельнитчине создают первый Ветеранский театр
В Шепетовке начинают создание первого Ветеранского театра – пространства, где театральное искусство и ретрит будут помогать военным и ветеранам восстанавливаться, находить поддержку и проходить эмоциональную перезагрузку
Как передает RegioNews инициатором проекта выступила Шепетовская районная ячейка ГО "Захист Держави".
В рамках подготовки к запуску состоялся круглый стол, во время которого участники обсудили организационные шаги, формат артреабилитации и программу ретрита.
К обсуждению присоединились:
- начальник отдела культуры Шепетовского городского совета Светлана Джус,
- директор Шепетовского городского дома культуры Виктория Талимончук,
- руководитель Шепетовской районной ячейки ГО "Захист Держави" Сергей Подлесный,
- координатор ветеранского пространства Шепетовской районной ячейки ГО "Захист Держави" Илья Хмыз.
Организаторы отмечают, что Ветеранский театр должен стать не только творческой площадкой, но и пространством поддержки, побратимства и психологического обновления для тех, кто защищал Украину.
"Исцеляющий и объединяющий театр" призван помочь ветеранам через творчество найти новые возможности для самовыражения и взаимодействия с обществом.
"Мы убеждены: этот проект станет не просто сценой, а настоящим пространством поддержки, побратимства и эмоциональной перезагрузки", – говорят организаторы.
Напомним, ранее в Ровно представили образовательную программу "Защита Украины", которая предусматривает бесплатное обучение для ветеранов и участников боевых действий и открывает возможность обрести новую профессию в образовательной сфере.