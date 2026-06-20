Враг ударил КАБами по окрестностям Сум: погиб гражданский
В субботу, 20 июня, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по окрестностям Сум
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Предварительно, в результате атаки погиб гражданский мужчина. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Также сообщается о повреждении не менее 20 частных жилых домов.
На месте происшествия работают все необходимые службы, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Напомним, за прошедшие сутки под вражескими обстрелами находился 31 населенный пункт Сумской области. В результате атак российских войск пострадали 13 человек.
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