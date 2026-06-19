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19 червня 2026, 14:11

Невдалий штурм РФ на Запоріжжі: ЗСУ знищили десятки окупантів і техніки

19 червня 2026, 14:11
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Скриншот із відео
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Українські військові зірвали спробу російського наступу на Малу Токмачку на Запорізькому напрямку

Про це повідомила 118-та окрема механізована бригада, передає RegioNews.

За даними військових, для атаки окупанти сформували штурмову групу, яка пересувалася на мотоциклах і квадроциклах. У наступі було задіяно понад 30 одиниць мототехніки, що рухалася кількома маршрутами. Частину транспорту обладнали пристроями для подолання мінних загороджень та засобами радіоелектронної боротьби.

Штурм розпочався близько 18:00 16 червня. Попри денний час атаки, російські підрозділи не змогли просунутися вперед і були виявлені українськими силами ще на підступах до населеного пункту.

Підрозділи 118-ї ОМБр разом із суміжними силами завдали вогневого ураження по штурмових групах. У результаті наступ було зупинено, а жоден із російських військових не дістався околиць Малої Токмачки.

За словами військових, знищено десятки штурмовиків, понад 20 мотоциклів і до 10 квадроциклів. Частина окупантів отримала поранення, евакуація їхніх сил не проводилася.

Втрат серед українських військових, за попередніми даними, немає.

Нагадаємо, раніше українські військові показали ефектні кадри з Брянської області РФ. На відео можна побачити роботу підрозділу "Химера" 105-го прикордонного загону.

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