Вражеский БпЛА атаковал подразделение ГСЧС в Запорожье
В Запорожье российский беспилотник попал в подразделение спасателей. В результате атаки повреждено здание и служебная техника ГСЧС
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Как сообщили спасатели, взрывной волной в здании выбило окна. Также получили повреждения пожарная автоцистерна и служебный автомобиль.
К моменту удара личный состав находился в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.
Напомним, что в Харькове во время тушения пожара, вызванного российскими обстрелами, погибли пятеро спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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