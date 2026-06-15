Вражеский БпЛА атаковал подразделение ГСЧС в Запорожье

Фото: ГСЧС

В Запорожье российский беспилотник попал в подразделение спасателей. В результате атаки повреждено здание и служебная техника ГСЧС

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Как сообщили спасатели, взрывной волной в здании выбило окна. Также получили повреждения пожарная автоцистерна и служебный автомобиль.

К моменту удара личный состав находился в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

Напомним, что в Харькове во время тушения пожара, вызванного российскими обстрелами, погибли пятеро спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.