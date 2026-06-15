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15 июня 2026, 18:46

Российские дроны атаковали Харьков: один из БпЛА попал в зоопарк

15 июня 2026, 18:46
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Фото иллюстративное
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Российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. В результате атаки зафиксировано попадание по территории зоопарка и падение обломков на проезжую часть

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

Один из дронов попал на территорию зоопарка, где возник пожар. Также обломки БПЛА упали на дорогу в одном из районов города.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.

На местах ударов работают спасатели и экстренные службы.

Напомним, что в Запорожье российский беспилотник попал в подразделение спасателей. В результате атаки повреждено здание и служебная техника ГСЧС.

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российская армия дрон Харьков зоопарк
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