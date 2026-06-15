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15 июня 2026, 22:59

Россияне обстреляли Херсонскую область из артиллерии и с помощью дронов; есть один погибший и восемь раненых

15 июня 2026, 22:59
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Фото иллюстративное
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В течение 15 июня 2026 года российская армия избивала по населенным пунктам Херсонщины ствольной артиллерией и дронами разного типа

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, восемь получили травмы.

Так, в Херсоне от последствий артиллерийских обстрелов, произошедших около 08:00 утра, погиб 66-летний мужчина. Во время этой атаки пострадали еще два человека. При аналогичных обстоятельствах один гражданский получил ранения в Белозерке.

Днем в областном центре четыре человека, среди которых 17-летний ребенок, получили травмы от атаки с помощью БпЛА.

И еще один мужчина травмировался в Херсоне, когда наступил на вражескую мину-лепесток.

Кроме того, повреждения получили частные дома, здание больницы, магазин.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что 15 июня 2026 года около 12:25 военные армии РФ с помощью БпЛА атаковали территорию рядом с сетевым магазином в Херсоне.

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