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15 июня 2026, 11:28

Стало известно, кто погиб в Харькове: ГСЧС назвала имена 4 спасателей

15 июня 2026, 11:28
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Фото: ГСЧС Харьковщины
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В Харькове в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию погибли четверо спасателей ГСЧС, еще девять получили ранения

Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник, передает RegioNews.

По его словам, это "очередная трагическая ночь для Украины".

Погибшие – бойцы 6-й государственной пожарно-спасательной части города Харькова:

  • командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко;
  • пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко;
  • пожарный-спасатель, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий;
  • водитель, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко.

"Они до последнего оставались в строю, выполняя свой служебный долг. Преданные присяге, мужественные и несгибаемые, они навсегда останутся в нашей памяти, памяти своих собратьев, родных, друзей и всех украинцев", - подчеркнул Даник.

В ГСЧС выразили соболезнования родным и близким погибших.

Как известно, ранее сообщалось, что в Харькове во время тушения пожара, возникшего в результате российского обстрела, погибли пятеро спасателей. Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что погибли четверо спасателей ГСЧС и один специалист по гражданской защите Харьковской ОВА.

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