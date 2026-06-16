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16 червня 2026, 07:07

Росіяни атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної допомоги: 4 поранених

16 червня 2026, 07:07
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Фото: Faсebook/Євген Каплін
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Російські війська вдень 15 червня атакували FPV-дронами селище Комишуваха Запорізького району під час видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару поранення дістали четверо людей.

Як уточнив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін, російська армія завдала щонайменше п'ять ударів FPV-дронами по майданчику біля навчального закладу, де команда організації роздавала мешканцям будівельні матеріали.

Внаслідок розльоту уламків четверо жителів громади отримали осколкові поранення. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Також були пошкоджені два службові автомобілі гуманітарної місії.

За словами Капліна, один із безпілотників наблизився на відстань близько десяти метрів від транспортних засобів організації. Він також зазначив, що перший удар був завданий без попереднього виявлення системою ідентифікації дронів, що може свідчити про використання російськими військовими нових частот для керування БпЛА.

Після інциденту гуманітарна місія "Проліска" ухвалила рішення припинити надання допомоги в Комишувасі через загрозу життю працівників. Надалі діяльність організації в громаді буде зосереджена виключно на евакуації населення.

Нагадаємо, в Запоріжжі російський безпілотник влучив у підрозділ рятувальників. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю та службову техніку ДСНС. На момент удару особовий склад перебував в укритті, тому обійшлося без постраждалих.

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