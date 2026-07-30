14:58  30 июля
В Киевской области подростки сбросили с седьмого этажа пакет с водой в коляску с трехмесячным ребенком
14:46  30 июля
Столкновение легковушки с "Уралом" на Прикарпатье: погибла пассажирка, водитель в больнице
13:27  30 июля
Россияне сбросили три авиабомбы на Херсон: погиб мужчина, повреждена промзона и больница
UA | RU
UA | RU
30 июля 2026, 14:58

В Киевской области подростки сбросили с седьмого этажа пакет с водой в коляску с трехмесячным ребенком

30 июля 2026, 14:58
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В Васильковской громаде на Киевщине развлечения по популярному тренду из соцсетей едва не привели к трагедии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел 28 июля. В полицию обратился отец младенца и сообщил, что из окна седьмого этажа многоэтажки неизвестные сбросили пакет с водой, который попал прямо в детскую коляску с ее 3-месячным ребенком.

На место прибыли медики и полицейские. Правоохранители установили, что двое 14-летних мальчиков, находясь в гостях у знакомого, решили повторить увиденное в соцсетях. Подростки наполнили водой два пакета и сбросили их из окна – один из них упал на тележку с младенцем.

Медики осмотрели ребенка и вместе с матерью доставили его в больницу для детального обследования.

Полицейские составили в отношении матерей обоих 14-летних парней админпротоколы за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей (ч. 3 ст. 184 КУоАП). Материалы дела направили в суд.

Напомним, в Киевской области две девочки танцевали под российскую музыку на Аллее Славы. Полиция производит проверку.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подростки происшествия Киевская область младенец административные правонарушения
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Харьковской области женщина обвинила украинцев в российских агрессиях
30 июля 2026, 15:50
Вражеский дрон атаковал Запорожье: два человека получили ранения
30 июля 2026, 15:17
Столкновение легковушки с "Уралом" на Прикарпатье: погибла пассажирка, водитель в больнице
30 июля 2026, 14:46
В Полтавской области после ночной атаки обнаружили обломки ракет и БпЛА с боевыми частями
30 июля 2026, 14:28
Враг ударил по Сумщине: возник масштабный пожар, ранены четыре человека
30 июля 2026, 14:15
Спорт, культура и поддержка ветеранов: на Свитязе состоится фестиваль "Культура объединяет"
30 июля 2026, 14:07
В Киеве увеличилось количество пострадавших из-за ночной атаки
30 июля 2026, 13:54
Атака на поселок под Кривым Рогом: количество пострадавших возросло, есть пропавшие без вести
30 июля 2026, 13:43
Россияне сбросили три авиабомбы на Херсон: погиб мужчина, повреждена промзона и больница
30 июля 2026, 13:27
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »