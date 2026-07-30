Фото: полиция

В Васильковской громаде на Киевщине развлечения по популярному тренду из соцсетей едва не привели к трагедии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел 28 июля. В полицию обратился отец младенца и сообщил, что из окна седьмого этажа многоэтажки неизвестные сбросили пакет с водой, который попал прямо в детскую коляску с ее 3-месячным ребенком.

На место прибыли медики и полицейские. Правоохранители установили, что двое 14-летних мальчиков, находясь в гостях у знакомого, решили повторить увиденное в соцсетях. Подростки наполнили водой два пакета и сбросили их из окна – один из них упал на тележку с младенцем.

Медики осмотрели ребенка и вместе с матерью доставили его в больницу для детального обследования.

Полицейские составили в отношении матерей обоих 14-летних парней админпротоколы за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей (ч. 3 ст. 184 КУоАП). Материалы дела направили в суд.

Напомним, в Киевской области две девочки танцевали под российскую музыку на Аллее Славы. Полиция производит проверку.