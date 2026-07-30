В Украине проверят все укрытия – премьер Корецкий

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В Украине будут проводить проверку укрытий и бомбоубежищ. Это будет происходить в сотрудничестве правительства с областными военными администрациями и органами местного самоуправления.

Об этом сообщает премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.

По словам главы правительства, все укрытия без исключения будут проверять на надлежащее содержание и беспрепятственный доступ. Соответствующие поручения получили все ответственные должностные лица.

"Доступ к укрытиям должен быть и тогда, когда уже известно, что опасность есть, но тревога еще не объявлена. В условиях постоянной угрозы баллистики областные власти, городские администрации должны действовать оперативнее и исходя из реальной потребности защиты людей", - говорит глава правительства.

Сергей Корецкий добавил, что на пятом году полномасштабной войны в Украине вообще не должно быть проблем с доступом к укрытиям, а люди всегда должны иметь доступ к бомбоубежищам.

Напомним, в Харьковской области будут судить полтавского бизнесмена. Предприниматель завладел средствами, которые выделялись на строительство укрытия для учащихся.