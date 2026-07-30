14:58  30 июля
В Киевской области подростки сбросили с седьмого этажа пакет с водой в коляску с трехмесячным ребенком
14:46  30 июля
Столкновение легковушки с "Уралом" на Прикарпатье: погибла пассажирка, водитель в больнице
13:27  30 июля
Россияне сбросили три авиабомбы на Херсон: погиб мужчина, повреждена промзона и больница
UA | RU
UA | RU
30 июля 2026, 14:46

Столкновение легковушки с "Уралом" на Прикарпатье: погибла пассажирка, водитель в больнице

30 июля 2026, 14:46
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 29 июля около 10:00 в поселке Верховина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Жительница Львовщины, управляя авто Citroën Picasso, выезжала со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток и не пропустила грузовик "Урал" с древесиной под управлением 51-летнего местного жителя. В результате произошло столкновение транспортных средств.

В результате аварии 79-летняя пассажирка легковушки получила тяжелые травмы и скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков. 37-летнюю водительницу Citroën с травмами госпитализировали.

Проверка показала, что оба водителя на момент ДТП были трезвыми.

По факту аварии было открыто уголовное производство.

Напомним, 28 июля около 13:20 пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП на Запорожье. В результате столкновения две женщины погибли на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковская область авария происшествия ДТП
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Харьковской области женщина обвинила украинцев в российских агрессиях
30 июля 2026, 15:50
Вражеский дрон атаковал Запорожье: два человека получили ранения
30 июля 2026, 15:17
В Киевской области подростки сбросили с седьмого этажа пакет с водой в коляску с трехмесячным ребенком
30 июля 2026, 14:58
В Полтавской области после ночной атаки обнаружили обломки ракет и БпЛА с боевыми частями
30 июля 2026, 14:28
Враг ударил по Сумщине: возник масштабный пожар, ранены четыре человека
30 июля 2026, 14:15
Спорт, культура и поддержка ветеранов: на Свитязе состоится фестиваль "Культура объединяет"
30 июля 2026, 14:07
В Киеве увеличилось количество пострадавших из-за ночной атаки
30 июля 2026, 13:54
Атака на поселок под Кривым Рогом: количество пострадавших возросло, есть пропавшие без вести
30 июля 2026, 13:43
Россияне сбросили три авиабомбы на Херсон: погиб мужчина, повреждена промзона и больница
30 июля 2026, 13:27
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »