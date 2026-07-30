Фото: полиция

ДТП произошло 29 июля около 10:00 в поселке Верховина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Жительница Львовщины, управляя авто Citroën Picasso, выезжала со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток и не пропустила грузовик "Урал" с древесиной под управлением 51-летнего местного жителя. В результате произошло столкновение транспортных средств.

В результате аварии 79-летняя пассажирка легковушки получила тяжелые травмы и скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков. 37-летнюю водительницу Citroën с травмами госпитализировали.

Проверка показала, что оба водителя на момент ДТП были трезвыми.

По факту аварии было открыто уголовное производство.

Напомним, 28 июля около 13:20 пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП на Запорожье. В результате столкновения две женщины погибли на месте.