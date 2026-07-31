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31 июля 2026, 00:55

Певица Наталья Карпа показала, как скрывалась от взрывов с ребенком во Львове

31 июля 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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В ночь на 30 июля россияне обстреляли Украину, а в частности – нанесли удар по Львову. Певица Наталья Карпа в эту ночь пряталась в укрытии с маленькой дочкой

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам певицы, она очнулась с 10 минут до взрывов. Тогда она быстро собралась с 6-летней дочерью, и вместе они спустились в укрытие. На кадрах, которыми поделилась артистка, можно увидеть много людей, сидящих в бомбоубежище.

"Украинская ночь с ракетами. Так и живем. Не знаю, как это работает, но я проснулась за 10 минут до тревоги во Львове, успела одеться сама, одеть ребенка и пока ракеты долетали, успела добежать до укрытия", - рассказала певица.

Напомним, во Львове около 5:00 утра 30 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские войска нанесли ракетный удар по городу. Было известно, что в результате атаки повреждены две многоэтажки , а также сообщалось о 30 пострадавших.

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