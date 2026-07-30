В Киевской области нашли подростков, которые устроили "дискотеку" под российскую музыку на Аллее славы

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел на Фастовщине. Там дети танцевали на Аллее Славы под русскую музыку. Теперь полиция нашла подростков

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Участницами инцидента оказались две 15-летние местные жительницы. Правоохранители составили на родителей несовершеннолетних административные материалы. В ближайшее время они предстанут перед судом.

"Полиция Киевщины призывает родителей уделять должное внимание воспитанию правосознания детей и разъяснять им правила поведения в общественных местах, в том числе вблизи памятных мест и мемориалов. Также обращаемся к гражданам: в случае выявления правонарушений немедленно звоните в полицию по номеру спецлинии 102", - говорят в полиции.

Напомним, недавно в соцсетях появилось видео, на котором две несовершеннолетние девушки танцуют под российскую музыку. Танцы проходили на фоне фотографий павших защитников, расположенных на Аллее Славы.