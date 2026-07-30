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30 июля 2026, 21:00

В Киевской области нашли подростков, которые устроили "дискотеку" под российскую музыку на Аллее славы

30 июля 2026, 21:00
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Фото: Национальная полиция
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Инцидент произошел на Фастовщине. Там дети танцевали на Аллее Славы под русскую музыку. Теперь полиция нашла подростков

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Участницами инцидента оказались две 15-летние местные жительницы. Правоохранители составили на родителей несовершеннолетних административные материалы. В ближайшее время они предстанут перед судом.

"Полиция Киевщины призывает родителей уделять должное внимание воспитанию правосознания детей и разъяснять им правила поведения в общественных местах, в том числе вблизи памятных мест и мемориалов. Также обращаемся к гражданам: в случае выявления правонарушений немедленно звоните в полицию по номеру спецлинии 102", - говорят в полиции.

Напомним, недавно в соцсетях появилось видео, на котором две несовершеннолетние девушки танцуют под российскую музыку. Танцы проходили на фоне фотографий павших защитников, расположенных на Аллее Славы.

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