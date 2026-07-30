Цены растут как на дрожжах: как изменились ценники на АЗС
В Украине регулярно меняются цены на горючее из-за обострения ситуации на Востоке. Стало известно, как изменились цены на АЗС в четверг, 30 июля
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 30 июля средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 84,25 гривны за литр (+0,12 гривны);
- бензин А-95 – 81,19 гривны за литр (+026 гривны);
- бензин А-92 – 77,70 гривны за литр (+0,06 гривны);
- дизтопливо – 90,66 гривны за литр (+1,00 гривны);
- автогаз – 43,32 гривны за литр (+0,75 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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