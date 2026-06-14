Россияне ударили по Днепру: есть раненые

Фото: Национальная полиция

Утром 14 июня россияне ударили по Днепру. В результате атаки ранены местные жители

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.

Из-за вражеского удара повреждено предприятие легкой промышленности. В частности, в одном из помещений стена разрушена, а производственное оборудование повреждено.

В результате удара оккупантов семь человек получили ранения. Трое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Напомним, что ранее россияне применили управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы по Сумщине. К сожалению, есть погибшие и раненые.