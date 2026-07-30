Теракт в Одессе: взорвались автомобили на парковке – есть погибший

Фото: Национальная полиция

В Одессе стражи порядка задержали двух подозреваемых в совершении двух терактов. В результате, к сожалению, погиб человек

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Одессе несколько дней назад взорвались два легковых автомобиля. Первый взрыв произошел утром в Пересыпском районе. 49-летний местный житель уезжал с парковки возле дома. В результате взрыва он получил травмы.

Второй взрыв произошел в Киевском районе. Взорвался автомобиль, за рулем которого был 51-летний таксист. В момент взрыва он перевозил пассажирку. Оба получили ранения. К сожалению, таксист не выжил.

Правоохранители задержали троих жителей Одессы, которые теперь подозреваются в совершении этих терактов. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Известно, что их завербовали из-за соцсетей. Злоумышленники по указаниям кураторов заложили под автомобили пострадавших самодельные взрывные устройства, впоследствии дистанционно приведенные в действие. За это им обещали деньги, которые никто так и не получил.

"Действия подозреваемых квалифицированы как террористический акт. Одному из фигурантов может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорят в полиции.

Напомним, ранее в Харькове задержали российскую агентку, которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ. Также местная ИТ-специалист готовила самодельные взрывные устройства для совершения терактов.