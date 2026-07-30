Россияне сбросили три авиабомбы на Херсон: погиб мужчина, повреждена промзона и больница
В четверг, 30 июля, около 10:30 российские войска нанесли удар тремя управляемыми авиационными бомбами по Центральному району Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Основной удар пришелся по промышленной зоне города, где значительные разрушения получили производственные помещения.
На месте попадания от полученных травм погиб 56-летний мужчина.
Кроме того, взрывной волной повреждено одно из учреждений здравоохранения – в здании побиты стены и выбиты около 40 оконных стекол.
Напомним, в Кривом Роге 31 июля объявлен День траура по погибшим в результате российского ракетного удара по поселку Радушное Криворожского района Днепропетровской области.
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