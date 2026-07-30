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30 июля 2026, 22:00

Делочек со связями в СБУ за миллион долларов помогал россиянину не ехать в Россию

30 июля 2026, 22:00
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Фото из открытых источников
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Правоохранители разоблачили работника СБУ. Оказалось, он просил с иностранца миллион долларов за "помощь"

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Россиянин имел вид на временное проживание в Украине. При этом человек, имевший связи с высшим руководством СБУ, предложил избежать уголовного преследования и экстрадиции в РФ. За свои "услуги" делец просил миллион долларов. Деньги должны были передаваться траншами по 250 тысяч долларов.

"Впоследствии подозреваемый получил от потерпевшего первую часть взятки — 50 тыс. долл. США — и потребовал оставшуюся сумму. Потерпевшему угрожали физическим насилием, убийством и ограничением его законных прав в случае отказа передавать средства для якобы подкупа должностных лиц СБУ", - говорят в НАБУ.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения средств ПАО "Центрэнерго". Деньги были выделены для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.

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