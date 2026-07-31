Актриса Дарья Трегубова призналась, общается ли с бывшим мужем военным
Бывший муж актрисы Дарьи Трегубовой сейчас на фронте. Актриса рассказала, поддерживают ли они отношения
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам Даши Трегубовой, сейчас она не находится в отношениях. Что касается бывшего супруга, то они все еще общаются. Вместе они воспитывают общего ребенка.
"Он служит достаточно активно. Я поддерживаю отношения, я делаю для него собрание. Он иногда приезжает в Киев что-нибудь забрать или машину перегнать туда. Он служит. И он очень долго был под Покровском, потом под Полтавой, сейчас под Сумами", - рассказала актриса.
Напомним, ранее Дарья Трегубова рассказала, что в ее квартире в Лукьяновском районе столицы в результате атаки россиян разбило окна и вынесло двери. На кадрах она показала, как после обстрела выглядело ее жилище.