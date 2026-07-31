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31 июля 2026, 01:55

Актриса Дарья Трегубова призналась, общается ли с бывшим мужем военным

31 июля 2026, 01:55
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Фото из открытых источников
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Бывший муж актрисы Дарьи Трегубовой сейчас на фронте. Актриса рассказала, поддерживают ли они отношения

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Даши Трегубовой, сейчас она не находится в отношениях. Что касается бывшего супруга, то они все еще общаются. Вместе они воспитывают общего ребенка.

"Он служит достаточно активно. Я поддерживаю отношения, я делаю для него собрание. Он иногда приезжает в Киев что-нибудь забрать или машину перегнать туда. Он служит. И он очень долго был под Покровском, потом под Полтавой, сейчас под Сумами", - рассказала актриса.

Напомним, ранее Дарья Трегубова рассказала, что в ее квартире в Лукьяновском районе столицы в результате атаки россиян разбило окна и вынесло двери. На кадрах она показала, как после обстрела выглядело ее жилище.

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