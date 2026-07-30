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30 июля 2026, 21:35

В Буковине чиновники колонии продавали осужденных на строительство

30 июля 2026, 21:35
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Фото: Национальная полиция
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В Буковине разоблачили чиновников колонии. Они привлекали осужденных, отбывавших наказание на участке социальной реабилитации, к работам. В частности, для работы в саду и строительстве

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, четырех осужденных привлекали к работам. Начальник участка социальной реабилитации по согласованию с руководителем колонии передавал осужденных заказчикам и получал деньги.

В одном случае двое осужденных вывезли из колонии для выполнения хозяйственных работ на территории частного домовладения одного из работников колонии.

"29 июля начальнику исправительной колонии и начальнику участка социальной реабилитации сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (перемещения человека, совершенные с целью эксплуатации, должностным лицом с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Одесской области правоохранители разоблачили командира воинской части. Оказалось, он несколько месяцев привлекал военных к строительству своего частного дома.

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