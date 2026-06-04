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04 июня 2026, 07:19

На Запорожье в результате вражеских атак погиб человек, еще четверо ранены

04 июня 2026, 07:19
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Фото: Запорожская ОВА
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В Запорожской области за сутки в результате российских атак погиб один человек, еще четверо получили ранения. Под ударом оказались Запорожье и Запорожский район

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 924 удара по 52 населенным пунктам региона.

Зафиксировано 27 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, среди которых Балабино, Малокатериновка, Заречное, Подгорное, Одаровка, Новосолоне, Веселянка, Юлиевка, Барвиновка и другие.

Кроме того, 660 беспилотников разной модификации, преимущественно FPV-дроны, атаковали Запорожье и ряд населенных пунктов области, в частности Кушугум, Балабино, Беленькое, Степногорск, Приморское, Гуляйполе, Малую Токмачку и другие.

Также зафиксировано 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Доброполью, Рыбному и Воздвижовке.

Еще 232 артиллерийских удара пришлись по ряду населенных пунктов, в частности, Степногорску, Приморскому, Павловке, Гуляйполю, Малой Токмачке, Чаривному и другим.

Поступило 51 сообщение о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и транспортных средств.

Напомним, в ночь на 4 июня в Полтавской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских беспилотников. Она длилась два часа. По состоянию на утро официальной информации о последствиях атаки, возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

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