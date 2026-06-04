Российские дроны атаковали Полтавщину: в областном центре раздавались взрывы

Иллюстративное фото: Командование ОС ВСУ

В ночь на 4 июня в Полтавской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских беспилотников. Она длилась с 02:08 до 04:27

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

За это время Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении враждебных БпЛА в направлении Полтавы.

Около 02:41, а также в 04:01 и 04:04, жители областного центра могли слышать звуки взрывов и работу сил противовоздушной обороны.

По состоянию на утро официальной информации о последствиях атаки, возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя опасности.

Напомним, российские войска 3 июня продолжали массированные атаки на Херсон. В результате ударов вражеских беспилотников погибли два человека , еще девять получили ранения.