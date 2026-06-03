Враг обстрелял Чугуев: среди пострадавших - 14-летний ребенок

Фото: Харьковская ОВА

Сегодня 3 июня россияне нанесли удар по городу Чугуев. В результате попадания пострадали двое мирных жителей, среди них — 14-летний ребенок

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По предварительным данным, из-за атаки повреждений получили двухэтажные многоквартирные жилые дома и учебное заведение.

Информация о характере травм пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте попадания работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы.

Специалисты ликвидируют последствия удара и документируют очередное военное преступление русских войск.

Напомним, что количество пострадавших в результате российского удара по поселку Ракитное в Харьковской области возросло до девяти человек.