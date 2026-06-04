На Запоріжжі внаслідок ворожих атак загинула людина, ще четверо поранені

Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області за добу внаслідок російських атак загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Під ударом опинилися Запоріжжя та Запорізький район

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, за минулу добу окупанти здійснили 924 удари по 52 населених пунктах регіону.

Зафіксовано 27 авіаційних ударів по низці населених пунктів, серед яких Балабине, Малокатеринівка, Зарічне, Підгірне, Одарівка, Новосолоне, Веселянка, Юліївка, Барвинівка та інші.

Крім того, 660 безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дрони, атакували Запоріжжя та низку населених пунктів області, зокрема Кушугум, Балабине, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Гуляйполе, Малу Токмачку та інші.

Також зафіксовано 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Добропіллю, Рибному та Воздвижівці.

Ще 232 артилерійські удари припали по низці населених пунктів, зокрема Степногірську, Приморському, Павлівці, Гуляйполю, Малій Токмачці, Чарівному та інших.

Надійшло 51 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та транспортних засобів.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Полтавщині оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Вона тривала дві години. Станом на ранок офіційної інформації щодо наслідків атаки, можливих руйнувань чи постраждалих не надходило.