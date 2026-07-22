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22 июля 2026, 00:55

Во время обстрела Киевщины сгорело авто известного ведущего

22 июля 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Известный ведущий Евгений Фешак рассказал, что потерял свой автомобиль. Это произошло во время очередного обстрела Киевской области

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Это произошло еще 6 июня, когда россияне атаковали Вишневое. Тогда автомобиль Евгения Фешака находился рядом с местом "прилета". В результате внедорожник получил серьезные повреждения: от машины практически ничего не осталось.

"Я хочу новый Range Rover, потому что мой сгорел. Я не очень хотел об этом рассказывать. Это была атака на Вишневое, а у меня автомобиль находился на территории СТО, которая рядом с этим "прилетом". Осталось просто пятно расплавленного алюминия от автомобиля. Современные автомобили сгорают полностью", – говорит ведущий.

Напомним, ранее в результате обстрела также пострадал дом, в котором с семьей живет семья актрисы Елены Кравец.

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