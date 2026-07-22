Во время обстрела Киевщины сгорело авто известного ведущего
Известный ведущий Евгений Фешак рассказал, что потерял свой автомобиль. Это произошло во время очередного обстрела Киевской области
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Это произошло еще 6 июня, когда россияне атаковали Вишневое. Тогда автомобиль Евгения Фешака находился рядом с местом "прилета". В результате внедорожник получил серьезные повреждения: от машины практически ничего не осталось.
"Я хочу новый Range Rover, потому что мой сгорел. Я не очень хотел об этом рассказывать. Это была атака на Вишневое, а у меня автомобиль находился на территории СТО, которая рядом с этим "прилетом". Осталось просто пятно расплавленного алюминия от автомобиля. Современные автомобили сгорают полностью", – говорит ведущий.
Напомним, ранее в результате обстрела также пострадал дом, в котором с семьей живет семья актрисы Елены Кравец.