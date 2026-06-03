Враг терроризирует Сумщину: атаковано Ямпольскую и Кролевецкую общины, есть раненые
Российские военные атаковали Ямпольскую и Кролевецкую общины в Сумской области, три человека получили ранения.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews .
В Ямпольской громаде российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру.
По предварительной информации, ранены три человека – двое мужчин и женщина. Всех госпитализировали.
В Кролевецкой общине в результате российской атаки получил повреждения жилищный сектор. Огонь охватил несколько частных домов.
Информация о последствиях уточняется. Люди предварительно не пострадали.
Напомним, что за сутки на территории Сумской области зафиксированы обстрелы 36 населенных пунктов. Враг совершал удары по Сумскому, Шосткинскому, Ахтырскому и Конотопскому районам.
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