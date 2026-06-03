Враг терроризирует Сумщину: атаковано Ямпольскую и Кролевецкую общины, есть раненые

Фото: Сумская ОВА

Российские военные атаковали Ямпольскую и Кролевецкую общины в Сумской области, три человека получили ранения.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews .

В Ямпольской громаде российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру.

По предварительной информации, ранены три человека – двое мужчин и женщина. Всех госпитализировали.

В Кролевецкой общине в результате российской атаки получил повреждения жилищный сектор. Огонь охватил несколько частных домов.

Информация о последствиях уточняется. Люди предварительно не пострадали.

Напомним, что за сутки на территории Сумской области зафиксированы обстрелы 36 населенных пунктов. Враг совершал удары по Сумскому, Шосткинскому, Ахтырскому и Конотопскому районам.