Фото: ГСЧС

Российские войска 3 июня продолжают массированные атаки на Херсон. В результате ударов вражеских беспилотников погибли два человека, еще девять получили ранения

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По данным спасателей, в одном из районов города после попаданий российских дронов загорелись квартиры в многоэтажном жилом доме. Кроме того, в Херсоне возникли масштабные пожары.

Ликвидация последствий атак происходила в сложнейших условиях. Спасатели работали под постоянной угрозой повторных ударов российскими войсками.

После одной из повторных атак чрезвычайники оказали первую помощь пострадавшим гражданским и передали их правоохранителям для дальнейшей эвакуации в медицинские учреждения.

На местах попадания продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация пожаров.

Напомним, что в течение 3 июня окупанты совершили серию атак на Херсон и область , применив авиацию, артиллерию и ударные БпЛА. Пока известно о пяти погибших и 19 пострадавших, среди которых 17-летний парень.