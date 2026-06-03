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Российские войска атаковали жилой сектор Херсона дронами, есть погибшие
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03 июня 2026, 22:39

Российские войска атаковали жилой сектор Херсона дронами, есть погибшие

03 июня 2026, 22:39
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Фото: ГСЧС
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Российские войска 3 июня продолжают массированные атаки на Херсон. В результате ударов вражеских беспилотников погибли два человека, еще девять получили ранения

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По данным спасателей, в одном из районов города после попаданий российских дронов загорелись квартиры в многоэтажном жилом доме. Кроме того, в Херсоне возникли масштабные пожары.

Ликвидация последствий атак происходила в сложнейших условиях. Спасатели работали под постоянной угрозой повторных ударов российскими войсками.

После одной из повторных атак чрезвычайники оказали первую помощь пострадавшим гражданским и передали их правоохранителям для дальнейшей эвакуации в медицинские учреждения.

На местах попадания продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация пожаров.

Напомним, что в течение 3 июня окупанты совершили серию атак на Херсон и область , применив авиацию, артиллерию и ударные БпЛА. Пока известно о пяти погибших и 19 пострадавших, среди которых 17-летний парень.

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