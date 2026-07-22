Певица Анна Тринчер призналась, за какого известного артиста хочет замуж с детства
Певица Анна Тринчер призналась, что в школьные годы влюбилась в одного из известных украинских артистов. По ее словам, эта симпатия до сих пор есть
Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.
Певица Анна Тринчер поделилась милым фактом о своих школьных годах. По словам артистки, ей очень понравился Владимир Дантес, когда она была в третьем классе.
"Я планировала просто в третьем классе выйти за него замуж. Не то чтобы я передумала", - говорит певица.
Напомним, ранее певица Анна Тринчер объясняла, почему ей очень сложно построить отношения.
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