Певица Анна Тринчер призналась, за какого известного артиста хочет замуж с детства

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Певица Анна Тринчер призналась, что в школьные годы влюбилась в одного из известных украинских артистов. По ее словам, эта симпатия до сих пор есть

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Певица Анна Тринчер поделилась милым фактом о своих школьных годах. По словам артистки, ей очень понравился Владимир Дантес, когда она была в третьем классе.

"Я планировала просто в третьем классе выйти за него замуж. Не то чтобы я передумала", - говорит певица.

Напомним, ранее певица Анна Тринчер объясняла, почему ей очень сложно построить отношения.