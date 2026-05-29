РФ завдала 764 удари по Запорізькій області: четверо постраждалих

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запорізькому району та обласному центру постраждали четверо людей.

За інформацією місцевої влади, окупанти здійснили 22 авіаудари по населених пунктах Зарічне, Лісне, Любицьке, Ясна Поляна, Тернувате, Бойкове, Юліївка, Шевченківське, Омельник, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Верхня Терса, Воздвижівка, Червона Криниця, Микільське, Єгорівка, Рівне, Долинка та Жовта Круча.

Крім того, 521 безпілотник різної модифікації, переважно FPV-дрони, атакував Запоріжжя та низку населених пунктів області, серед яких Біленьке, Степногірськ, Павлівка, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Білогір’я, Добропілля та інші.

Також зафіксовано два обстріли із реактивних систем залпового вогню по Чарівному та Гуляйпільському. Ще 219 артилерійських ударів прийшлися по прифронтових громадах регіону.

У результаті атак надійшло 30 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Нагадаємо, 28 травня близько 10-ї ранку армія РФ поцілила з артилерії по приватних будинках у спальному районі Марганця. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей — 57-річна жінка та двоє чоловіків. 46-річного пораненого з тяжкими травмами ніг доправили до лікарні.