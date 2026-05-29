10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
00:55  29 травня
Співачка Надя Дорофєєва зізналась про поганий стан здоров'я
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 07:10

РФ завдала 764 удари по Запорізькій області: четверо постраждалих

29 травня 2026, 07:10
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби російські війська завдали 764 удари по 44 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запорізькому району та обласному центру постраждали четверо людей.

За інформацією місцевої влади, окупанти здійснили 22 авіаудари по населених пунктах Зарічне, Лісне, Любицьке, Ясна Поляна, Тернувате, Бойкове, Юліївка, Шевченківське, Омельник, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Верхня Терса, Воздвижівка, Червона Криниця, Микільське, Єгорівка, Рівне, Долинка та Жовта Круча.

Крім того, 521 безпілотник різної модифікації, переважно FPV-дрони, атакував Запоріжжя та низку населених пунктів області, серед яких Біленьке, Степногірськ, Павлівка, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Білогір’я, Добропілля та інші.

Також зафіксовано два обстріли із реактивних систем залпового вогню по Чарівному та Гуляйпільському. Ще 219 артилерійських ударів прийшлися по прифронтових громадах регіону.

У результаті атак надійшло 30 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Нагадаємо, 28 травня близько 10-ї ранку армія РФ поцілила з артилерії по приватних будинках у спальному районі Марганця. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей — 57-річна жінка та двоє чоловіків. 46-річного пораненого з тяжкими травмами ніг доправили до лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область війна російська армія обстріли постраждалі цивільні
Десятеро поранених: РФ атакувала Херсонщину артилерією та дронами
28 травня 2026, 18:30
Російські БпЛА атакували Слов'янськ: пошкоджено житлові будинки
28 травня 2026, 17:48
На Сумщині російський дрон вбив чоловіка та жінку, які їхали на скутері
28 травня 2026, 16:20
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Випив, посварився і підпалив будинок: на Закарпатті затримали 24-річного чоловіка
29 травня 2026, 11:33
ЄС відреагував на інцидент у Румунії з російським дроном: що заявили
29 травня 2026, 11:03
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
29 травня 2026, 10:49
На Чернігівщині горіла школа після атаки російського БпЛА
29 травня 2026, 10:28
Ранкова атака РФ на Запоріжжя: поранено трьох людей
29 травня 2026, 10:15
РФ вдарила по Україні 232 дронами та ракетою: зафіксовано влучання у 14 локаціях
29 травня 2026, 09:59
На Донеччині поліцейських підозрюють у побитті підлітка
29 травня 2026, 09:41
Російський дрон влетів у багатоповерхівку в Румунії: МЗС різко відреагувало
29 травня 2026, 09:22
Удар по Криму та Донеччині: Сили оборони уразили РЛС "СТ-68" і склади РФ
29 травня 2026, 09:09
Дніпропетровщина під обстрілами: є поранений, пошкоджені будинки та авто
29 травня 2026, 08:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »